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Ингулец – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ингулец – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Украинский клубный сезон стремительно близится к финишу. Осталось узнать детали обмена УПЛ с Первой лигой. Будет ли это "два на два", или все же кто-то из тех, кто финишировал в Первой лиге на третьем-четвертом местах, также сможет отвоевать место в УПЛ. Один из претендентов – ЛНЗ, сыграющий против "Ингульца". Первый матч противостояния состоится в субботу, 10-го июня.

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Матч начнется в 17.00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на видеоплатформе Setanta Sports. Матч доступен как на ОТТ-платформе, так и линейных каналах Setanta Sports.

Ингулец" (Петрово) 17:00 "ЛНЗ" (Черкассы)

Плей-офф матчи за право играть в VBET-лиге. 1-й матч
10 июня, Петрово, Стадион "Ингулец"
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

ТВ-трансляция: Канал "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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Трансляція матчу Інгулець - ЛНЗ
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