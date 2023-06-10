Штрафы за присутствие зрителей на стадионе. КДК наказал Верес и некоторые другие клубы

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес ряд очередных решений о наказаниях клубов и игроков УПЛ и Первой лиги. Информацию публикует официальный сайт УАФ.

— за необеспечение общественного порядка и безопасности во время матча 27-го тура чемпионата юношеских команд ФК "Рух" (Львов) - ФК "Львов", который состоялся 20-го мая, обязал ФК "Рух" (Львов) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100000 грн.;

— за нарушение дополнительных мероприятий безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 8-го тура второго этапа чемпионата Украины в первой лиге ФК "Полесье" (Житомир) - ФК "ЛНЗ" (Черкассы) , состоявшийся 27-го мая, а именно — за повторное нарушение требований по проведению матча без зрителей, обязал ФК "Полесье" (Житомир) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн.;

— за нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 27-го тура чемпионата УПЛ ФК "Шахтер" (Донецк) — ФК "Верес" (Ровно), который состоялся 19-го мая, а именно — за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК "Верес" (Ровно) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 грн.;

— за нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 29-го тура чемпионата УПЛ ФК "Динамо" (Киев) — ФК "Верес" (Ровно), который состоялся 29-го мая, а именно — за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК "Верес" (Ровно) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 грн.;

— за нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 28-го тура чемпионата УПЛ ФК "Минай" — ФК "Рух" (Львов), который состоялся 25-го мая, а именно – за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК "Минай" уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 грн.;

— за нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения во время матча 27-го тура чемпионата УПЛ ФК "Черноморец" (Одесса) — ФК "Минай", который состоялся 25-го мая, а именно – за нарушение требований проведения матча без зрителей, обязал ФК "Черноморец" (Одесса) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 грн.;

— рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК "Верес" (Ровно) Василия Курко во время матча 30-го тура чемпионата УПЛ ФК "Верес" (Ровно) — "Ингулец" (Петрово), состоявшегося 4-го июня, отстранил футболиста ФК "Верес" (Ровно) Василия Курко от участия в соревнованиях на три матча (один из которых - условно) за жестокое поведение;

— рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК "Ингулец" (Петрово) Дмитрия Нагиева во время матча 30-го тура чемпионата УПЛ ФК "Верес" (Ровно) — ФК "Ингулец" (Петрово), состоявшегося 4-го июня, отстранил футболиста ФК "Ингулец" (Петрово) Дмитрия Нагиева от участия в соревнованиях на три матча (один из которых — условно) за жестокое поведение.

КДК напоминает, что в соответствии с решением Исполнительного комитета УАФ на время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.