Металлург (Запорожье) - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины

"Верес" оказался в очень неприятном положении. Несмотря на развитие клуба, команда может опуститься на ступеньку ниже в иерархии профессиональных лиг. Это в случае, если по сумме двух матчей уступит запорожскому "Металлургу", который, наоборот, стремится повыситься к УПЛ. За это и последует борьба.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый матч плей-офф противостояния за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24 состоится в субботу, 10-го июня, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит YouTube канал ПФЛ. Смотреть можно прямо в этой новости.

Плей-офф за право участия в УПЛ

10.06.2023. Львов. "Украина". 17:00

Трансляция - ютуб-канал ПФЛ, телеканал "МТМ"