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Металлург (Запорожье) - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлург (Запорожье) - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Металлург (Запорожье) - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" оказался в очень неприятном положении. Несмотря на развитие клуба, команда может опуститься на ступеньку ниже в иерархии профессиональных лиг. Это в случае, если по сумме двух матчей уступит запорожскому "Металлургу", который, наоборот, стремится повыситься к УПЛ. За это и последует борьба.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый матч плей-офф противостояния за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24 состоится в субботу, 10-го июня, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит YouTube канал ПФЛ. Смотреть можно прямо в этой новости.

Плей-офф за право участия в УПЛ

"Металлург" - "Верес"

10.06.2023. Львов. "Украина". 17:00

Трансляция - ютуб-канал ПФЛ, телеканал "МТМ"

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