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Металлург (Запорожье) - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины
Металлург (Запорожье) - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: НК Верес
"Верес" оказался в очень неприятном положении. Несмотря на развитие клуба, команда может опуститься на ступеньку ниже в иерархии профессиональных лиг. Это в случае, если по сумме двух матчей уступит запорожскому "Металлургу", который, наоборот, стремится повыситься к УПЛ. За это и последует борьба.
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Первый матч плей-офф противостояния за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24 состоится в субботу, 10-го июня, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит YouTube канал ПФЛ. Смотреть можно прямо в этой новости.
Плей-офф за право участия в УПЛ
"Металлург" - "Верес"
10.06.2023. Львов. "Украина". 17:00
Трансляция - ютуб-канал ПФЛ, телеканал "МТМ"
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