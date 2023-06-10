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Источник: Полесье интересуется еще одним игроком киевского Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

У него вскоре истекает контракт

Источник: Полесье интересуется еще одним игроком киевского Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Новичок УПЛ житомирское "Полесье" интересуется защитником киевского "Динамо" Александром Караваевым. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

У Караваева 30-го июня заканчивается контракт с "Динамо" и информации о продлении соглашения пока нет. Это не первый игрок "Динамо", попавший в сферу интересов "Полесья". Ранее речь шла о том, что житомиряне рассматривают возможность подписать флангового защитника Никиту Кравченко.

Добавим также, что "Полесье" уже объявило о сотрудничестве с Сергеем Чоботенко, который является воспитанником "Динамо", однако не провел за основную киевскую команду ни одного матча.

"Полесье" выиграло Первую лигу 2022/23 и получило право в сезоне 2023/24 выступать в УПЛ.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
Zorya Londonsk

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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
10.06.2023 в 09:47
Буткевич мог бы и старый Днепр взять и возродить, вместо этого какое то ср#ное Полися к которому ни какого отношения не имеет
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0
-1
Cassid (Kiev)
10.06.2023 в 09:59
Не захотел мараться
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0
-1

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