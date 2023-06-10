Источник: Полесье интересуется еще одним игроком киевского Динамо

Новичок УПЛ житомирское "Полесье" интересуется защитником киевского "Динамо" Александром Караваевым. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

У Караваева 30-го июня заканчивается контракт с "Динамо" и информации о продлении соглашения пока нет. Это не первый игрок "Динамо", попавший в сферу интересов "Полесья". Ранее речь шла о том, что житомиряне рассматривают возможность подписать флангового защитника Никиту Кравченко.

Добавим также, что "Полесье" уже объявило о сотрудничестве с Сергеем Чоботенко, который является воспитанником "Динамо", однако не провел за основную киевскую команду ни одного матча.

"Полесье" выиграло Первую лигу 2022/23 и получило право в сезоне 2023/24 выступать в УПЛ.