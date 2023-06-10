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Полесье хочет подписать, кроме Караваева, Никиту Кравченко
Амбиции житомирян достаточно велики
Getty Images / Global Images Ukraine
Житомирское "Полесье" проявляет интерес к игроку "Динамо" Александру Караваеву. Об этом UA-Футбол сообщал со ссылкой на телеграмм-канал Zorya Londonsk.
Контракт 31-летнего защитника киевским клубом истекает 30 июня, а стороны не начинали переговоры по пролонгации соглашения.
Также, по информации "ТаТоТаке", "Полесье" ведет переговоры с игроком "Колоса" - правым защитником Никитой Кравченко.
В прошлом сезоне Караваев сыграл в 30 матчах за "Динамо" во всех турнирах, отличившись 2 голами и 3 результативными передачами.
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