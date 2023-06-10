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Полесье хочет подписать, кроме Караваева, Никиту Кравченко

Премьер-лига
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Амбиции житомирян достаточно велики

Полесье хочет подписать, кроме Караваева, Никиту Кравченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Житомирское "Полесье" проявляет интерес к игроку "Динамо" Александру Караваеву. Об этом UA-Футбол сообщал со ссылкой на телеграмм-канал Zorya Londonsk.

Контракт 31-летнего защитника киевским клубом истекает 30 июня, а стороны не начинали переговоры по пролонгации соглашения.

Также, по информации "ТаТоТаке", "Полесье" ведет переговоры с игроком "Колоса" - правым защитником Никитой Кравченко.

В прошлом сезоне Караваев сыграл в 30 матчах за "Динамо" во всех турнирах, отличившись 2 голами и 3 результативными передачами.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Никита Кравченко
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Источник:
Zorya Londonsk

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