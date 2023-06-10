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СМИ: Кучер и Красников остаются в Днепре-1. Задача – попасть в групповой этап еврокубков

Премьер-лига
(1 голосов)

Увеличения бюджета клуба не будет

СМИ: Кучер и Красников остаются в Днепре-1. Задача – попасть в групповой этап еврокубков

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер и спортивный директор "Днепра-1" Александр Кучер и Евгений Красников остаются на своих должностях. Об этом сообщают журналисты проекта ТаТоТаке.

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Руководство клуба решило не производить изменений на ключевых должностях. При этом годовой бюджет серебряного призера как минимум не увеличится, сообщает источник: громких входящих трансферов ожидать не стоит, а вот выходные будут. При наличии спроса реальна продажа не только Артема Довбика.

Скорее всего, клуб простится с большинством легионеров – наибольшие шансы остаться есть разве что у Бланко и Пеглоу. Трансферная работа будет осуществятся с акцентом на внутренний рынок. Насущный приоритет – поиск качественного голкипера.

Турнирные задания на сезон – попасть в групповой этап еврокубков и быть среди лидеров УПЛ. Напомним, что для группового этапа любого из евротурниров "Днепру-1" летом нужно выиграть одно из трех противостояний на вылет.

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В статье: Александр Кучер Евгений Красников СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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белок (Харків)
10.06.2023 в 13:53
не встигли досягти успіху, як вже зливаються
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0
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avatar
Американец 2000
10.06.2023 в 13:32
Мы с Тамарой ходим парой ......... )))))Сладкая парочка )))) А как они целуются сладко ))))))
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0
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Cassid (Kiev)
10.06.2023 в 11:30
Какие амбициозные планы
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