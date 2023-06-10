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СМИ: Кучер и Красников остаются в Днепре-1. Задача – попасть в групповой этап еврокубков
Увеличения бюджета клуба не будет
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер и спортивный директор "Днепра-1" Александр Кучер и Евгений Красников остаются на своих должностях. Об этом сообщают журналисты проекта ТаТоТаке.
Руководство клуба решило не производить изменений на ключевых должностях. При этом годовой бюджет серебряного призера как минимум не увеличится, сообщает источник: громких входящих трансферов ожидать не стоит, а вот выходные будут. При наличии спроса реальна продажа не только Артема Довбика.
Скорее всего, клуб простится с большинством легионеров – наибольшие шансы остаться есть разве что у Бланко и Пеглоу. Трансферная работа будет осуществятся с акцентом на внутренний рынок. Насущный приоритет – поиск качественного голкипера.
Турнирные задания на сезон – попасть в групповой этап еврокубков и быть среди лидеров УПЛ. Напомним, что для группового этапа любого из евротурниров "Днепру-1" летом нужно выиграть одно из трех противостояний на вылет.
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