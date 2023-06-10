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Рух повторил клубный домашний рекорд УПЛ
В последний раз львовяне проигрывали на собственном поле в марте 2023-го года
Фото: Аліна Єрофеєва
В 30-м туре Чемпионата Украины сезона-2022/23 "Рух" сыграл вничью с "Александрией" и продолжил домашнюю беспроигрышную серию до шести матчей. Это повторение клубного рекорда, установленного в 2021-м году.
Правда, тогда "Рух" выиграл пять матчей из шести, а на этот раз только два из шести.
В последний раз львовяне проигрывали дома еще 12-го марта ("Колос" — 0:1).
Добавим, что "Рух" благодаря ничьей с "Александрией" сумел в последнем туре УПЛ уйти от необходимости играть переходные матчи.
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