Рух повторил клубный домашний рекорд УПЛ

В 30-м туре Чемпионата Украины сезона-2022/23 "Рух" сыграл вничью с "Александрией" и продолжил домашнюю беспроигрышную серию до шести матчей. Это повторение клубного рекорда, установленного в 2021-м году.

Правда, тогда "Рух" выиграл пять матчей из шести, а на этот раз только два из шести.

В последний раз львовяне проигрывали дома еще 12-го марта ("Колос" — 0:1).

Добавим, что "Рух" благодаря ничьей с "Александрией" сумел в последнем туре УПЛ уйти от необходимости играть переходные матчи.