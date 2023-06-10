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Металлург (Запорожье) - Верес. Команды объявили составы на первый матч плей-офф

Премьер-лига
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(1 голосов)

Борьба за право быть участником УПЛ

Металлург (Запорожье) - Верес. Команды объявили составы на первый матч плей-офф

mfcmetalurg.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10-го июня, состоится первый матч плей-офф за право быть участником УПЛ между четвертой командой Первой лиги и тринадцатой командой УПЛ последнего сезона. "Металлург" (Запорожье) и "Верес" уже объявили стартовые составы на игру.

Металлург (Запорожье): Назар Байдал – Богдан Сокол, Сергей Басов, Богдан Векляк, Владимир Полевой, Дмитрий Крапивный, Сулейман Сейтхалилов, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Алексей Сидоров.

"Верес" (Ровно): Богдан Когут – Денис Балан, Александр Маткобожик, Семен Вовченко, Роман Гагун, Дмитрий Клец, Валерий Кучеров, Андрей Близниченко, Станислав Шарай, Геннадий Пасич, Николай Гайдучик.

Матч начнется в 17.00. Текстовую онлайн-трансляцию проведет матч-центр UA-Футбол.

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В статье: Верес (Ровно) Металлург (Запорожье)
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
10.06.2023 в 16:38
Браво, федерація))) Обов'язково було ставити два матчі на 17.00? Невже не можна було так зробити, щоб вболівальники мали змогу переглянути два матчі? Клоуни
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