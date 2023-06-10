Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров к Русину: Еще никуда не собирался уезжать? Ничего, что вызывали?
Теплая атмосфера в главной команде
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Сборная Украины начала тренировочный сбор в Германии под руководством Сергея Реброва.
Во время разговора с форвардом луганской "Зари" Русиным наставник сборной пошутил о вызове Назария в главную команду.
– Как дела?
– Хорошо.
– Нормально все?
– Да.
– Еще никуда не собирался уезжать? Ничего, что вызывали?
- Нет-нет. Спасибо, что вызвали, – ответил Русин.
Напомним, Ребров довызвал Русина в сборную из-за травмы Романа Яремчука.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ukrainian Assoсiation of Football
Популярное сейчас
- Ингулец – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча УПЛ
- Источник: Полесье интересуется еще одним игроком киевского Динамо
- В результате ночной атаки россиян на Одессу погибли трое гражданских людей
- Всего их четыре. Названы кандидаты на пост главного тренера Шахтера
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн