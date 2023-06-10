Ребров к Русину: Еще никуда не собирался уезжать? Ничего, что вызывали?

Сборная Украины начала тренировочный сбор в Германии под руководством Сергея Реброва.

Во время разговора с форвардом луганской "Зари" Русиным наставник сборной пошутил о вызове Назария в главную команду.

– Как дела?

– Хорошо.

– Нормально все?

– Да.

– Еще никуда не собирался уезжать? Ничего, что вызывали?

- Нет-нет. Спасибо, что вызвали, – ответил Русин.

Напомним, Ребров довызвал Русина в сборную из-за травмы Романа Яремчука.