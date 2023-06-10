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Ребров к Русину: Еще никуда не собирался уезжать? Ничего, что вызывали?

Премьер-лига
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Теплая атмосфера в главной команде

Ребров к Русину: Еще никуда не собирался уезжать? Ничего, что вызывали?

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины начала тренировочный сбор в Германии под руководством Сергея Реброва.

Во время разговора с форвардом луганской "Зари" Русиным наставник сборной пошутил о вызове Назария в главную команду.

– Как дела?

– Хорошо.

– Нормально все?

– Да.

– Еще никуда не собирался уезжать? Ничего, что вызывали?

- Нет-нет. Спасибо, что вызвали, – ответил Русин.

Напомним, Ребров довызвал Русина в сборную из-за травмы Романа Яремчука.

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В статье: Сергей Ребров сборная Украины Назарий Русин
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