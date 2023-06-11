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Шахтер определился, кто станет тренером вместо Йовичевича - Источник
Тренер заменит ушедшего Игоря Йовичевича
Фото: Аліна Єрофеєва
Подписание контракта между "Шахтером" и главным тренером "Зари" Патриком ван Леувеном - дело ближайшего времени. Об этом сообщает "ТаТоТакое".
Известно, что детальные переговоры еще не состоялись, но существует принципиальная договоренность с обеих сторон.
Ван Леувен – креатура владельца клуба, которую поддерживает генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Ранее сообщалось, что должность главного тренера покинул Игорь Йовичевич, приведший команду в чемпионство.
Фаворит взамен нидерландцу в "Заре" - Валерий Кривенцов, чью кандидатуру поддерживают советники Евгения Геллера в клубе и вне его.
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