Шахтер определился, кто станет тренером вместо Йовичевича - Источник

Подписание контракта между "Шахтером" и главным тренером "Зари" Патриком ван Леувеном - дело ближайшего времени. Об этом сообщает "ТаТоТакое".

Известно, что детальные переговоры еще не состоялись, но существует принципиальная договоренность с обеих сторон.

Ван Леувен – креатура владельца клуба, которую поддерживает генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Ранее сообщалось, что должность главного тренера покинул Игорь Йовичевич, приведший команду в чемпионство.

Фаворит взамен нидерландцу в "Заре" - Валерий Кривенцов, чью кандидатуру поддерживают советники Евгения Геллера в клубе и вне его.