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Шахтер определился, кто станет тренером вместо Йовичевича - Источник

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тренер заменит ушедшего Игоря Йовичевича

Шахтер определился, кто станет тренером вместо Йовичевича - Источник

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Подписание контракта между "Шахтером" и главным тренером "Зари" Патриком ван Леувеном - дело ближайшего времени. Об этом сообщает "ТаТоТакое".

Известно, что детальные переговоры еще не состоялись, но существует принципиальная договоренность с обеих сторон.

Ван Леувен – креатура владельца клуба, которую поддерживает генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Ранее сообщалось, что должность главного тренера покинул Игорь Йовичевич, приведший команду в чемпионство.

Фаворит взамен нидерландцу в "Заре" - Валерий Кривенцов, чью кандидатуру поддерживают советники Евгения Геллера в клубе и вне его.

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В статье: Заря (Луганск) Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
11.06.2023 в 15:37
Йовичевич возглавит Динамо. Инфа
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Cassid (Kiev)
11.06.2023 в 14:53
Остальные отказались?
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