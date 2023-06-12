Хлань: Мне сказали, что я не буду играть, пока не подпишу с Зарей контракт на 5 лет

Полузащитник "Зари" Максим Хлань рассказал о причинах конфликта с руководством луганского клуба.

"Это произошло после личной встречи с президентом клуба. Контракт с "Зарей" был рассчитан до конца этого года и мне предложили подписать новый контракт на 5 лет. Я сказал, что не против продления контракта с клубом, но на более короткий срок. Мне сказали, что я не буду играть, пока не подпишу с клубом контракт на 5 лет. Так и произошло.

Я заключил контракт с "Зарей" в январе 2021 года. В том трансфере участвовал агент Вадим Шаблий. Не как мой агент, а от имени "Зари". Он обещал, что я буду постоянно иметь игровую практику в основе, для этого клуб и покупает меня у "Карпат".

Уверял, что через год "Заря" продаст меня в Европу, давал другие обещания, финансовые, которые я не буду озвучивать. Но ничего этого не произошло. И тут снова мне дают те же обещания и контракт на 5 лет.

Понятно, что я отказался от такого длительного контракта... Дело не в том, что я хочу в Европу, как говорил Шаблий в интервью. Дело в том, что клуб и его представитель не были последовательными в своих действиях ранее. Поэтому я не был готов на 5 лет связывать себя с "Зарей".

Я направил в клуб заявление о расторжении контракта с 8 июня. Официально. Мой адвокат рекомендовал мне провести переговоры с "Зарей", чтобы дать возможность клубу цивилизованно урегулировать конфликт. Чтобы клуб имел право получить компенсацию за мою подготовку, поскольку, как бы там ни было, я с уважением отношусь к "Заре", в которой я был два с половиной года.

Я поручил адвокату провести переговоры. Он сделал им соответствующее предложение. Сейчас слово за клубом. Если они будут иметь желание урегулировать спорные вопросы, то я готов к определенному компромиссу. Если нет, то дальше будет иск о выплате клубом компенсации за нарушение моих прав, и при этом клуб потеряет право на компенсацию за подготовку.

Также, если можно, поскольку мне не дали такой возможности, я бы хотел выразить свою благодарность всему тренерскому штабу "Зари". Под руководством Патрика ван Леувена я действительно чувствовал свое развитие, новое понимание игры, физический и профессиональный прогресс. Но, к сожалению, руководство клуба лишило меня возможности прогрессировать в этом клубе и дальше", - рассказал Хлань в интервью "Український футбол".