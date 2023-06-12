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Вирт - о 0:1 с Металлургом: Ошибка на старте привела к такому результату
Ровенский клуб остался в меньшинстве на 5 минуте игры
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт отреагирова на поражение команды от "Металлурга" (0:1) в первом переходном матче за право остаться в УПЛ.
"Не на такой результат мы рассчитывали. Но с первых минут команда осталась вдесятером. Ошибка наших центральных защитников привела к удалению. На этот эпизод вопросов нет. Ребята отдали много сил. Хорошо защищались. После перерыва даже атаковали больше. Имели отличные моменты. У Николая Гайдучика был хороший шанс. Но не забили.
"Металлург" создавал проблемы, но мы их решали. Ошибка на старте привела к такому результату.
Говорим об этом с футболистами. Надо в таких эпизодах играть до конца без подката, а дальше уж как выйдет. Потому что играть в меньшинстве почти весь матч – это большая фора для соперника. Мы даже вдесятером контролировали мяч. В полном составе было бы полегче. Это ошибка обоих центральных защитников. И я только что сказал Василию Курко, который пропускал эту игру из-за дисквалификации, что это и его вина. Он получил красную в предыдущей игре против "Ингульца". Сегодня Василия Курко не хватало.
Остались без двух основных центрбеков. Вынужденно поменяли Дмитрия Клеца – у него проблема с ногой. Это проблема. Но нужно выходить и настраиваться на игру. Футболисты сейчас разочарованы и злы на себя. Мы сыграли только первый тайм противостояния. Будем готовиться к повторной игре. Нам нужно много усилий приложить, чтобы победить "Металлург", - сказал Вирт.
Напомним, ответная встреча пройдет 14 июня.
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