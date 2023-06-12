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Кривбасс предложил 400 тысяч долларов за основного полузащитника Миная
Футболист может перебраться в стан криворожцев
Фото: ФК Минай
Атакующий полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. 22-летний хавбек входит в шорт-лист сразу нескольких клубов УПЛ, в том числе и лидеров, сообщает ТаТоТаке.
Наибольшую заинтересованность в услугах футболиста проявляет "Кривбасс". Криворожский клуб не только предварительно переговорил с игроком, но и озвучил цену "Минаю". По информации источника, криворожане оценили Твердохлеба в 400 тысяч долларов.
В сезоне-2022/23 Твердохлеб провел 30 матчей за "Минай", в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
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