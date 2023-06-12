Кривбасс предложил 400 тысяч долларов за основного полузащитника Миная

Атакующий полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. 22-летний хавбек входит в шорт-лист сразу нескольких клубов УПЛ, в том числе и лидеров, сообщает ТаТоТаке.

Наибольшую заинтересованность в услугах футболиста проявляет "Кривбасс". Криворожский клуб не только предварительно переговорил с игроком, но и озвучил цену "Минаю". По информации источника, криворожане оценили Твердохлеба в 400 тысяч долларов.

В сезоне-2022/23 Твердохлеб провел 30 матчей за "Минай", в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.