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Кривбасс предложил 400 тысяч долларов за основного полузащитника Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист может перебраться в стан криворожцев

Кривбасс предложил 400 тысяч долларов за основного полузащитника Миная

Фото: ФК Минай

Новина українською

Атакующий полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. 22-летний хавбек входит в шорт-лист сразу нескольких клубов УПЛ, в том числе и лидеров, сообщает ТаТоТаке.

Наибольшую заинтересованность в услугах футболиста проявляет "Кривбасс". Криворожский клуб не только предварительно переговорил с игроком, но и озвучил цену "Минаю". По информации источника, криворожане оценили Твердохлеба в 400 тысяч долларов.

В сезоне-2022/23 Твердохлеб провел 30 матчей за "Минай", в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: ФК Минай Егор Твердохлеб
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Источник:
ТаТоТаке

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