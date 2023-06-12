Черноморец выйдет из отпуска в последней декаде июня

Информационный вакуум, возникший в "Черноморце" после завершения чемпионата, пока не сошел на нет. В футбольных кругах Одессы это повлекло за собой волну обсуждений относительно будущего "моряков". Среди тем со знаком вопроса не только кадровые и финансовые дела клуба, но и выход команды из отпуска. По неофициальной информации, "Черноморец" должен приступить к подготовке к новому сезону в заключительной декаде июня. Вероятной датой выхода из отпуска является 22-е число, хотя им может стать и любой другой из следующих дней – вплоть до 26-го. Все зависит от нескольких организационных факторов, которые находятся в стадии решения в клубных кабинетах. Если процесс затянется, в сроки начала предсезонной работы будут внесены определенные коррективы.

А между тем, корреспондент UA-Футбол провел экскурс в прошлое "Черноморца" времен первой каденции Романа Григорчука, тщательно проанализировав тему летних каникул и выхода из отпуска в тот период.

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По завершении сезона-2011/12, ставшего в работе этого специалиста с одесской командой вторым по счету, интервал между финишем чемпионата и стартом следующего составлял 2 месяца и 4 дня. Тогда "Черноморец" вышел из отпуска за 37 дней до начала нового сезона, 8 июня (старт чемпионата был 14 июля).

Между окончанием сезона-2012/13 и началом следующего интервал был значительно меньше – 1 месяц и 18 дней. Для команды Григорчука летние каникулы завершились за 33 дня до старта нового чемпионата, 12 июня (начало очередного сезона, как и годом ранее, было 14 июля).

После того, как завершился сезон-2013/14, до старта очередного чемпионата было 2 месяца и 8 дней. Отдохнув в отпуске, "Черноморец" начал готовиться к новому сезону за 41 день, собравшись на клубной базе 16 июня (старт чемпионата тогда был намечен на 26 июля).

Из вышеприведенного можно заключить, что менее чем за четыре недели до старта нового сезона тренерский штаб Романа Григорчука работу в статусе команды УПЛ никогда не начинал - для полноценной подготовки этого времени маловато.