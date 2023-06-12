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Луческу получил предложение от болгарского ЦСКА
Также есть вариант с Фенербахче
fcdynamo.com
Главный тренер "
Впрочем, как сообщает издание, тренер отклонил этот вариант. Вероятность того, что Луческу переедет в Болгарию "ничтожно мала".
Источник также сообщает, что Луческу также интересен "Фенербахче", и этот вариант является вполне жизнеспособным. Тем не менее, основным вариантом является продолжение отношений с "Динамо" до конца контракта, то есть еще на год.
Напомним, что сейчас Луческу восстанавливается после операции на ноге, а "Динамо" в последних матчах УПЛ в качестве и.о. руководит Александр Шовковский.
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