Луческу получил предложение от болгарского ЦСКА

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу получил предложение от софийского ЦСКА, сообщает болгарское издание Тема-спорт.

Впрочем, как сообщает издание, тренер отклонил этот вариант. Вероятность того, что Луческу переедет в Болгарию "ничтожно мала".

Источник также сообщает, что Луческу также интересен "Фенербахче", и этот вариант является вполне жизнеспособным. Тем не менее, основным вариантом является продолжение отношений с "Динамо" до конца контракта, то есть еще на год.

Напомним, что сейчас Луческу восстанавливается после операции на ноге, а "Динамо" в последних матчах УПЛ в качестве и.о. руководит Александр Шовковский.