Русин: Хотел бы извиниться перед Хацкевичем. Это был детский поступок

Форвард "Зари" Назарий Русин прокомментировал свою странную реакцию на отставку главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича.

"Добрый день", – написал тогда Русин в Инстаграме, прикрепив к сообщения смайлик.

"Относительно Хацкевича, я когда-то выставил не очень хорошую сториз. Я бы хотел перед ним извиниться. Это был детский поступок с моей стороны, когда эмоции не нужны. Хотел бы его поблагодарить, что дал мне возможность дебютировать и поиграть за такую большую команду, как "Динамо". Желаю ему всего самого лучшего", - сказал Русин.

Русин в составе "Динамо" провел 41 матч, в которых забил девять голов и сделал три ассиста.

В этом сезоне в составе "Зари" Назарий сыграл в 30 матчах, в которых забил 13 голов и сделал шесть ассистов.