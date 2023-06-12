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Русин: Хотел бы извиниться перед Хацкевичем. Это был детский поступок
Старая история непростых отношений между тренером и игроком
Форвард "Зари" Назарий Русин прокомментировал свою странную реакцию на отставку главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича.
"Добрый день", – написал тогда Русин в Инстаграме, прикрепив к сообщения смайлик.
"Относительно Хацкевича, я когда-то выставил не очень хорошую сториз. Я бы хотел перед ним извиниться. Это был детский поступок с моей стороны, когда эмоции не нужны.
Хотел бы его поблагодарить, что дал мне возможность дебютировать и поиграть за такую большую команду, как "Динамо". Желаю ему всего самого лучшего", - сказал Русин.
Русин в составе "Динамо" провел 41 матч, в которых забил девять голов и сделал три ассиста.
В этом сезоне в составе "Зари" Назарий сыграл в 30 матчах, в которых забил 13 голов и сделал шесть ассистов.
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