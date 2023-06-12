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Сарнавский: Мне очень хотелось продлевать контракт с Кривбассом - было много нюансов
Голкипер рассказал о своем расставании с криворожским клубом
Фото: Аліна Єрофеєва
Голкипер "
– 30 июня заканчивается ваше соглашение с "Кривбассом". На чем не сошлись?
– Переговоры с "Кривбассом" зашли в тупик. Лично мне очень хотелось продлевать контракт. Не просто так провел в этой команде два года, но есть много нюансов. На сегодняшний день так.
– Во втором круге вы играли не так много. Это могло побудить вас к прощанию с "Кривбассом"?
– По-моему, важнейшей причиной, почему я мало сыграл во втором круге, стало решение не продлевать контракт. Травмы у меня никакой не было.
– Какие у вас остались впечатления от работы со штабом Вернидуба?
– Я, в основном, работал с тренером вратарей Тарасом Гребенюком. Действительно мы отрабатывали определенные тактические нюансы вместе с командой. Я остался доволен нашим сотрудничеством.
– На вас уже выходили с предложениями другие клубы?
– Предложения есть, но я сейчас воздержусь от конкретики, потому что все ушли в отпуск. Как только закончился чемпионат. Команды еще решают, какие задачи ставить на следующий сезон и какие футболисты под них нужны.
– Интерес со стороны наших клубов к вам присутствует? За границу не звали?
– В основном, интересуются клубы из Украины. Что касается вариантов из-за границы, нужно понимание, какой механизм с выездом, потому что я не знаю всех нюансов. Общаемся, решаем вопросы.
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