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Сарнавский: Мне очень хотелось продлевать контракт с Кривбассом - было много нюансов

Премьер-лига
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Голкипер рассказал о своем расставании с криворожским клубом

Сарнавский: Мне очень хотелось продлевать контракт с Кривбассом - было много нюансов

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер "Кривбасса" Богдан Сарнавский, у которого летом заканчивается контракт с клубом, рассказал о своем положении в криворожской команде.

– 30 июня заканчивается ваше соглашение с "Кривбассом". На чем не сошлись?

– Переговоры с "Кривбассом" зашли в тупик. Лично мне очень хотелось продлевать контракт. Не просто так провел в этой команде два года, но есть много нюансов. На сегодняшний день так.

– Во втором круге вы играли не так много. Это могло побудить вас к прощанию с "Кривбассом"?

– По-моему, важнейшей причиной, почему я мало сыграл во втором круге, стало решение не продлевать контракт. Травмы у меня никакой не было.

– Какие у вас остались впечатления от работы со штабом Вернидуба?

– Я, в основном, работал с тренером вратарей Тарасом Гребенюком. Действительно мы отрабатывали определенные тактические нюансы вместе с командой. Я остался доволен нашим сотрудничеством.

– На вас уже выходили с предложениями другие клубы?

– Предложения есть, но я сейчас воздержусь от конкретики, потому что все ушли в отпуск. Как только закончился чемпионат. Команды еще решают, какие задачи ставить на следующий сезон и какие футболисты под них нужны.

– Интерес со стороны наших клубов к вам присутствует? За границу не звали?

– В основном, интересуются клубы из Украины. Что касается вариантов из-за границы, нужно понимание, какой механизм с выездом, потому что я не знаю всех нюансов. Общаемся, решаем вопросы.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский
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