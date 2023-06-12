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Степаненко сравнялся с Ребровым по количеству матчей за сборную Украины
Тарас еще в порядке
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва провела товарищеский матч со сборной Германии.
Поединок закончился
В стартовом составе сборной Украины вышел 33-летний хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко.
Для Тараса этот матч стал 75-м за национальную команду. Интересно, что по этому показателю он сравнялся с Сергеем Ребровым, который сейчас тренирует сборную. В статистической табели о рангах "гвардейцев" Степнанеко и Ребров делят 8-9 строчки.
Ну и напомним, что больше всех матчей в истории за сборную Украины провел Андрей Ярмоленко - 112
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