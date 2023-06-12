Степаненко сравнялся с Ребровым по количеству матчей за сборную Украины

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва провела товарищеский матч со сборной Германии.

Поединок закончился вничью со счетом 3:3 .

В стартовом составе сборной Украины вышел 33-летний хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко.

Для Тараса этот матч стал 75-м за национальную команду. Интересно, что по этому показателю он сравнялся с Сергеем Ребровым, который сейчас тренирует сборную. В статистической табели о рангах "гвардейцев" Степнанеко и Ребров делят 8-9 строчки.

Ну и напомним, что больше всех матчей в истории за сборную Украины провел Андрей Ярмоленко - 112