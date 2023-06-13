Соломон получил разрешение от ФИФА на уход из Шахтера

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва настроен оставить в команде вингера Манора Соломона, сообщает The Athletic. Права на 23-летнего израильтянина принадлежит "Шахтеру".

Кроме Манора, "дачники" хотят сохранить в составе экс-игрока "горняков" Виллиана еще на сезон.

Ранее сообщалось, что в подписании Соломона заинтересован "Тоттенхэм".

Также отмечается, что Манор получил от ФИФА подтверждение, что летом может покинуть украинский коллектив. Его контракт с донецким клубом истекает в конце 2023 года.

В сезоне-2022/23 Соломон провел 24 матча за "Фулхэм" во всех турнирах и отметился 5 забитыми мячами.