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Соломон получил разрешение от ФИФА на уход из Шахтера
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва настроен оставить в команде вингера Манора Соломона, сообщает The Athletic. Права на 23-летнего израильтянина принадлежит "Шахтеру".
Кроме Манора, "дачники" хотят сохранить в составе экс-игрока "горняков" Виллиана еще на сезон.
Ранее сообщалось, что в подписании Соломона заинтересован "Тоттенхэм".
Также отмечается, что Манор получил от ФИФА подтверждение, что летом может покинуть украинский коллектив. Его контракт с донецким клубом истекает в конце 2023 года.
В сезоне-2022/23 Соломон провел 24 матча за "Фулхэм" во всех турнирах и отметился 5 забитыми мячами.
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