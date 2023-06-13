Заря назвала лучшего игрока сезона

"Заря" сообщила результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды сезона-2022/23. Фанаты "черно-белых" выбрали форварда Назария Русина.

В минувшей кампании Русин принял участие в 30 матчах за команду. В его активе 13 голов и 6 результативных передач. 24-летний игрок стал лучшим бомбардиром "Зари" в сезоне.

Также отметим, что Назарий был вызван в сборную Украины на июньские матчи. Он заменил травмированного форварда "Брюгге" Романа Яремчука.

Напомним, "Заря" заняла третье место в УПЛ и вышла в раунд плей-офф квалификации в Лигу Европы.