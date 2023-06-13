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Верес - Металлург. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч плей-офф за право играть в УПЛ
Верес - Металлург: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.06.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: фейсбук НК Верес
Первый матч за право в следующем сезоне сыграть в УПЛ завершился неожиданным результатом. Запорожский "Металлург" в большинстве минимально выиграл у ровенского коллектива – 1:0. Однако это не означает, что подопечным Микитина будет легко.
В ответном матче определится, кто будет играть в следующем сезоне на элитарном уровне. Игра состоится в среду, 14 июня, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит официальный YouTube-аккаунт "Верес".
Плейер с трансляцией появится на страницах сайта в день игры. Следите за обновлениями.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча с помощью текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол.
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