  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Металлург. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч плей-офф за право играть в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Металлург. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч плей-офф за право играть в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес - Металлург: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.06.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Металлург. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч плей-офф за право играть в УПЛ

Фото: фейсбук НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Первый матч за право в следующем сезоне сыграть в УПЛ завершился неожиданным результатом. Запорожский "Металлург" в большинстве минимально выиграл у ровенского коллектива – 1:0. Однако это не означает, что подопечным Микитина будет легко.

В ответном матче определится, кто будет играть в следующем сезоне на элитарном уровне. Игра состоится в среду, 14 июня, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит официальный YouTube-аккаунт "Верес".

Плейер с трансляцией появится на страницах сайта в день игры. Следите за обновлениями.

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча с помощью текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Вацко: Палкин встречался с ван Леувеном несколько недель назад
yellow-arrow
Матвеев: Сборная Украины была намного ближе к победе, чем Германия
yellow-arrow
ЛНЗ - Ингулец. Анонс и прогноз матча плей-офф за право играть в УПЛ на 14.06.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Где смотреть футбол Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде