Вацко: Палкин встречался с ван Леувеном несколько недель назад

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин несколько недель назад встречался с главным тренером "Зари" Патриком ван Леувеном. Такую информацию дает комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Главной кандидатурой на должность главного тренера "Шахтера" на данный момент является Патрик ван Леувен.

Его дружеская встреча с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным в киевской резиденции горняков в отеле "Опера" несколько недель назад и дала много информации для размышления всем.

Очень много людей, в том числе и команда, видели ван Леувена в отеле в компании Палкина. После этого и поднялось это цунами слухов", — сказал Вацко.