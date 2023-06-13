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Вацко: Палкин встречался с ван Леувеном несколько недель назад

Премьер-лига
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После этого и появилась информация, что тренер "Зари" может принять "Шахтер"

Вацко: Палкин встречался с ван Леувеном несколько недель назад

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин несколько недель назад встречался с главным тренером "Зари" Патриком ван Леувеном. Такую информацию дает комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Главной кандидатурой на должность главного тренера "Шахтера" на данный момент является Патрик ван Леувен.

Его дружеская встреча с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным в киевской резиденции горняков в отеле "Опера" несколько недель назад и дала много информации для размышления всем.

Очень много людей, в том числе и команда, видели ван Леувена в отеле в компании Палкина. После этого и поднялось это цунами слухов", — сказал Вацко.

Напомним, что по версии украинских СМИ, именно ван Леувен станет тренером "горняков" этим летом.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
Вацко Live

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