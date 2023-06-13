Вацко: В шорт-листе Шахтера нет Слота и Гаттузо, но есть молодые итальянец и нидерландец

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, кого еще (кроме Патрика ван Леувена) руководство " Шахтера " рассматривает на должность нового главного тренера команды вместо Игоря Йовичевича.

" Ван Леувен не единственный в списке пожеланий "горняков" . Там нет Арне Слота из "Фейеноорда", но, как бы смешно это ни звучало, был. С ним разговаривали, но он отказался.

Там нет ни Гаттузо, ни Итальяно. Эти люди в принципе не были среди потенциальных кандидатов.

"Шахтер" всегда занимается скаутингом не только игроков, но и тренеров. И у них на столе постоянно есть список из 3-4 актуальных и относительно доступных кандидатур на данный период времени. Даже если текущий тренер устраивает и дает результат.

Кроме ван Леувена в шорт-листе "Шахтера" на данный момент актуальны еще два иностранных тренера. Кстати, был в том шорт-листе также Нури Шахин, но сейчас он не актуален. Актуальны другие.

Оба молодые, оба до 40 лет, один итальянец, которого называют новым Де Дзерби, другой голландец. Фамилии называть не буду, чтобы ничего не напутать, а потом перед вам не краснеть от стыда за псевдоинсайд.

На сегодняшний день окончательного решения не принято. Ведутся разговоры со всеми кандидатами, но ван Леувен лидирует с точки зрения шансов", — сказал Вацко.