Поворознюк про Ковальца: Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал о тренерских перестановках в команде.

"Новый тренер? На сегодня даже над этим не думал. Я думаю, что Лупашко – очень умный парень. Еще немножечко ему опыта, он его наберется со временем...

Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была.

Даже любой из моих тех кто есть поставил бы – было бы лучше. Я сейчас просто изучаю, что они делали, и чего сейчас команда не может бежать, потому что физически они очень плохо подготовились зимой, хотя я деньги не жалел.

Эту физику надо закладывать зимой, они этого не сделали. Мы стартанули хорошо, а потом пошло на спад", — сказал Поворознюк.