34-летний итальянец тренер Фариоли - в шорт-листе Шахтера

" Шахтер ", как и сообщалось, проявляет интерес к итальянскому тренеру, которым является Франческо Фариоли, сообщает Sport.ua.

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34-летний специалист в настоящий момент сидит без работы.

Впрочем, также отмечается, что "Шахтер" не является единственным вариантом продолжения карьеры для Фариоли. Прямо сейчас у итальянца есть предложения из Турции, Италии и Шотландии.

Фариоли начинал тренерскую карьеру в 2009 году в качестве тренера вратарей. В 2017-м специалист вошел в штаб Роберто Де Дзерби в "Беневенто", а затем два года работал с этим специалистом в "Сассуоло".

В августе 2020 года Фариоли принял приглашение стать ассистентом главного тренера турецкого "Аланьяспора", а уже через год самостоятельно возглавил "Карагюмрюк".

С конца 2021-го по февраль 2023-го Фариоли работал главным тренером "Аланьяспора". Эту команду в минувшем чемпионате итальянский тренер привел к финишу на пятом месте, а в сезоне-2022/23 "Аланьяспор" оказался уже на 15-й строчке, хотя концовку сезона провел без Фариоли.