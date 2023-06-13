Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Шахтере впечатлены результативностью Кащука - игрок вернется в донецкий клуб
Хавбек провел отличный сезон в Азербайджане
Фото: sabahfc
"
Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, в "Шахтере" впечатлены результативностью игрока, который в составе "Сабаха" в 31 матче чемпионата забил 16 мячей и отдал 10 ассистов. Таким оброзм, футболист получит свой шанс проявить себя и в составе "горняков".
Ранее сообщалось, что "Сабах" хотел выкупить Кащука у донецкого клуба, но стороны не догвоорились по цене.
Популярное сейчас
- Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина
- Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Чемпионов
- Коломойский сообщил Кучеру и Красникову, что финансирование Днепра-1 сокращается
- Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО