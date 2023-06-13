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В Шахтере впечатлены результативностью Кащука - игрок вернется в донецкий клуб

Премьер-лига
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Хавбек провел отличный сезон в Азербайджане

В Шахтере впечатлены результативностью Кащука - игрок вернется в донецкий клуб

Фото: sabahfc

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"Шахтер" планирует вернуть в первую команду 22-летнего правого вингера Алексея Кащука, который минувший сезон провел в аренде в азербайджанском "Сабахе".

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, в "Шахтере" впечатлены результативностью игрока, который в составе "Сабаха" в 31 матче чемпионата забил 16 мячей и отдал 10 ассистов. Таким оброзм, футболист получит свой шанс проявить себя и в составе "горняков".

Ранее сообщалось, что "Сабах" хотел выкупить Кащука у донецкого клуба, но стороны не догвоорились по цене.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сабах (Баку) Алексей Кащук
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Источник:
Вацко Live

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