В Шахтере впечатлены результативностью Кащука - игрок вернется в донецкий клуб

" Шахтер " планирует вернуть в первую команду 22-летнего правого вингера Алексея Кащука, который минувший сезон провел в аренде в азербайджанском "Сабахе".

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, в "Шахтере" впечатлены результативностью игрока, который в составе "Сабаха" в 31 матче чемпионата забил 16 мячей и отдал 10 ассистов. Таким оброзм, футболист получит свой шанс проявить себя и в составе "горняков".

Ранее сообщалось, что "Сабах" хотел выкупить Кащука у донецкого клуба, но стороны не догвоорились по цене.