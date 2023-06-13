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Один из португальских грандов проявляет интерес к Трубину, - источник
Бенфика ищет голкипера
Фото: ФК Шахтер Донецк
Лиссабонская "Бенфика", которая находится в поисках вратаря, проявляет интерес к голкиперу "
Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде.
Также португальский клуб следит за голкипером бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Бенто, но в пользу Трубина играет фактор контракта до 2024 года, который он не хочет продлевать.
В текущем сезоне 21-летний Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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