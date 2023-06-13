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Черноморец продлил контракт с основным защитником
Виталий Ермаков в Одессе еще на два года
chornomorets.football
31-летний защитник "
Новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2025 года.
Интересно, что ранее была информация, что футболистом интересовалось "Полесье".
Виталий перешел в одесский клуб в прошлом июле. В сезоне 22/23 провел за "черно-синих" 25 матчей и забил 3 гола. Ермаков играл на позиции центрального, правого и левого защитника.
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Источник:ТГ-канал Черноморца
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