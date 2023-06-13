  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец продлил контракт с основным защитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец продлил контракт с основным защитником

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Виталий Ермаков в Одессе еще на два года

Черноморец продлил контракт с основным защитником

chornomorets.football

Новина українською

31-летний защитник "Черноморца" Виталий Ермаков продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "моряков".

Новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2025 года.

Интересно, что ранее была информация, что футболистом интересовалось "Полесье".

Виталий перешел в одесский клуб в прошлом июле. В сезоне 22/23 провел за "черно-синих" 25 матчей и забил 3 гола. Ермаков играл на позиции центрального, правого и левого защитника.

По теме
yellow-arrow
Один из португальских грандов проявляет интерес к Трубину, - источник
yellow-arrow
В Шахтере впечатлены результативностью Кащука - игрок вернется в донецкий клуб
yellow-arrow
34-летний итальянец тренер Фариоли - в шорт-листе Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Виталий Ермаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде