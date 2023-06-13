Черноморец продлил контракт с основным защитником

31-летний защитник " Черноморца " Виталий Ермаков продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "моряков".

Новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2025 года.

Интересно, что ранее была информация, что футболистом интересовалось "Полесье".

Виталий перешел в одесский клуб в прошлом июле. В сезоне 22/23 провел за "черно-синих" 25 матчей и забил 3 гола. Ермаков играл на позиции центрального, правого и левого защитника.