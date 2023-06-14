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Динамо предложило новый контракт Караваеву – Источник
Клуб намерен сохранить защитника
Фото: ФК Динамо Київ
Руководство "Динамо" предложило новый контракт защитнику Александру Караваеву, сообщает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык. Нынешнее соглашение истекает в конце июня.
"Ему предложили новый контракт, но на несколько иных условиях, чем были в предыдущем соглашении.
Сейчас Караваев думает и рассматривает варианты продолжения своей карьеры. Вполне вероятно, что он согласится на условия, которые ему предложило киевское "Динамо"", - отметил журналист.
Караваев выступает за "Динамо" с 2019 года. В общей сложности он провел 130 матчей за "бело-синих", забил 4 гола и выполнил 15 результативных передач.
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