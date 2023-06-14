Динамо предложило новый контракт Караваеву – Источник

Руководство "Динамо" предложило новый контракт защитнику Александру Караваеву, сообщает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык. Нынешнее соглашение истекает в конце июня.

"Ему предложили новый контракт, но на несколько иных условиях, чем были в предыдущем соглашении.

Сейчас Караваев думает и рассматривает варианты продолжения своей карьеры. Вполне вероятно, что он согласится на условия, которые ему предложило киевское "Динамо"", - отметил журналист.