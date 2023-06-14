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Динамо предложило новый контракт Караваеву – Источник

Премьер-лига
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Клуб намерен сохранить защитника

Динамо предложило новый контракт Караваеву – Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Руководство "Динамо" предложило новый контракт защитнику Александру Караваеву, сообщает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык. Нынешнее соглашение истекает в конце июня.

"Ему предложили новый контракт, но на несколько иных условиях, чем были в предыдущем соглашении.

Сейчас Караваев думает и рассматривает варианты продолжения своей карьеры. Вполне вероятно, что он согласится на условия, которые ему предложило киевское "Динамо"", - отметил журналист.

Караваев выступает за "Динамо" с 2019 года. В общей сложности он провел 130 матчей за "бело-синих", забил 4 гола и выполнил 15 результативных передач.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
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