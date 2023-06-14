Продинамовский тг-паблик сообщил детали контракта Ярмоленко с Динамо

Украинский вингер Андрей Ярмоленко стал на шаг ближе к своему возвращению в "Динамо". Об этом утверждает известный Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

33-летний футболист заключит контракт с клубом после матчей сборной Украины. Соглашение будет подписано по схеме 1+1, а значит договор на год с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Отмечается, что по окончании игровой карьеры в столичном клубе Ярмоленко получит должность спортивного директора команды.

Днем ранее, Андрей Ярмоленко официально покинул "Аль-Айн". За год выступлений в клубе из ОАЭ вингер принял участие в 33 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

Напомним, Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2018 год. Вместе с киевлянами Андрей по три раза выигрывал чемпионат Украины и национальный Суперкубок, а также дважды Кубок страны. Ранее он также играл за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Вест Хэм Юнайтед".