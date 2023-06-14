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Верес - Металлург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес - Металлург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Металлург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины

Фото: фейсбук НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня определится команда, которая в следующем сезоне будет играть в УПЛ. По результату первого матча минимальное преимущество у "Металлурга", но можно не сомневаться, что хозяева сделают все, чтобы остаться в высшем дивизионе.

Второй матч плей-офф противостояния за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24 состоится в среду, 14 июня, в 13:00. Прямую онлайн видео трансляцию обеспечит YouTube канал Veres TV. Смотреть можно прямо в этой новости.

Плей-офф за право участия в УПЛ

"Верес" - "Металлург"

14.06.2023. 13:00. Ровно. "Авангард"

Трансляция - YouTube канал Veres TV

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В статье: Верес (Ровно) Металлург (Запорожье) смотреть футбол онлайн
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