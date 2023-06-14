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Верес - Металлург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины
Верес - Металлург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: фейсбук НК Верес
Сегодня определится команда, которая в следующем сезоне будет играть в УПЛ. По результату первого матча минимальное преимущество у "Металлурга", но можно не сомневаться, что хозяева сделают все, чтобы остаться в высшем дивизионе.
Второй матч плей-офф противостояния за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24 состоится в среду, 14 июня, в 13:00. Прямую онлайн видео трансляцию обеспечит YouTube канал Veres TV. Смотреть можно прямо в этой новости.
Плей-офф за право участия в УПЛ
"Верес" - "Металлург"
14.06.2023. 13:00. Ровно. "Авангард"
Трансляция - YouTube канал Veres TV
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