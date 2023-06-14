Верес - Металлург 6:1. Ровенский коллектив сохраняет прописку в УПЛ

Второй матч плей-офф за право в следующем сезоне играть в УПЛ состоялся на ровенском стадионе "Авангард". Напомним, что в субботу минимальную победу праздновали запорожцы (1:0). Отметим, что в переходных матчах действует правило выездного гола. Таким образом, для запорожцев очень важно было сегодня забить хотя бы раз.

В нынешнем сезоне "Металлург" в статусе гостей провел 11 игр: 5 побед, 4 ничьих и 2 поражения, разница мячей 14-10. В общей сложности подопечные Владимира Микитина на полях соперников забивают голы на протяжении шести игр - 11 мячей. "Верес" на своем поле в УПЛ-2022/23 играл не очень убедительно (13 очков в 15 матчах, четвертое снизу место), однако именно в весенней части сезона показал положительную динамику. За последний месяц ровенский клуб не проиграл на своем поле ни одного матча - победы над "Металлистом-1925" и "Ингульцом".

По сравнению с прошлым матчем тренерский штаб "Вереса" выпустил трех новых футболистов. С первых минут на поле появились Хондак, Лебеденко и Шестаков. Владимир Микитин прогнозируемо победный состав не менял.

Уже с первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль, а запорожцы в первую очередь пытались надежно сыграть в защите. На восьмой минуте Сидоров после быстрой атаки отправил мяч в сетку, но после просмотра VAR арбитр увидел игру рукой у Белоцерковца. Очень неоднозначный эпизод, но такое решение принял Бондаренко.

На 16-й минуте футболисты "Вереса" вышли вперед. Балан подал с фланга, а Крапивный головой срезал мяч в свои ворота - 1:0. Вот так все перевернулось с ног на голову. В середине тайма стандарт помог "Вересу" выйти вперед в двухматчевом противостоянии. Кучеров подал со штрафного, а Балан головой расстрелял ворота – 2:0. Ошибки в переходных фазах не позволяли запорожцам выходить в атаку. Следует также отметить мотивацию и настрой хозяев.

Еще в первом тайме ровенский коллектив снял все вопросы о победителе матча. Гагун мощно пробил из-за пределов штрафной и попал в ближний угол – 3:0. На 35-й минуте гости еще остались в меньшинстве. За грубую игру против Пасича арбитр продемонстрировал красную Богдану Соколу. Шансов у запорожцев почти не оставалось спастись во второй половине встречи.

Во второй половине встречи хозяева поля уверенно играли по счету. В функциональном плане запорожцам было очень сложно. Футболисты "Вереса" продолжали оказывать давление на защиту соперников и пытались забить еще. Темп игры был не слишком высоким. У гостей уже не было сил для того, чтобы создать какие-то проблемы ровенскому коллективу.

На 66-й минуте после подачи Пасича свой второй мяч забил Балан. Защитники запорожцев снова не уследили за Денисом, проводившим свой лучший матч в сезоне. В конце встречи Пасич после передачи Владислава Шарая прицельно пробил в дальний угол – 5:0. Следует отметить, что шанс дебютировать получил Дмитрий Поворознюк. Сам Дмитрий говорил, что для него это последний матч за "Верес". До завершения матча забили еще Гайдучик и Могильный – 6:1.

В итоге матч завершился разгромной победой "Вереса". Подопечные Вирта сохраняют прописку в УПЛ.

Плей-офф за право играть в УПЛ

"Верес" - "Металлург" 6:1

Голы: Крапивный (16, автогол), Балан (22,66), Гагун (28), Пасич (82), Гайдучик (89)- Могильный (90+2)

Удаление: Сокол (35)

"Верес" (стартовый состав): Когут - Балан, Маткобожик, Хондак, Гагун, Лебеденко, Кучеров, Близниченко, С.Шарай, Пасич, Шестаков

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Сокол, Басов, Векляк, Полевой, Крапивный, Сейтхалилов, Сад, Шалфеев, Белоцерковец, Сидоров