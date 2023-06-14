ЛНЗ - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право играть в УПЛ

В первой серии противостояние команды не определили сильнейшего. Однако ничья 1:1 благодаря выездному голу дает небольшое преимущество представителю Черкасс. ЛНЗ близок к тому, чтобы впервые в истории вывести область в элиту украинского футбола. Удастся ли? Узнаем по итогам ответного матча, который состоится 14.06.2023 в 15:00.

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лей-офф за право играть в УПЛ. Ответный матч

14.06.2023. Черкассы. "Черкассы-Арена"

Арбитр в поле – Максим Козиряцкий; арбитр ВАА - Денис Шурман

Первый матч – 1:1

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