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ЛНЗ - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право играть в УПЛ
ЛНЗ - Ингулец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В первой серии противостояние команды не определили сильнейшего. Однако ничья 1:1 благодаря выездному голу дает небольшое преимущество представителю Черкасс. ЛНЗ близок к тому, чтобы впервые в истории вывести область в элиту украинского футбола. Удастся ли? Узнаем по итогам ответного матча, который состоится 14.06.2023 в 15:00.
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лей-офф за право играть в УПЛ. Ответный матч
14.06.2023. Черкассы. "Черкассы-Арена"
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий; арбитр ВАА - Денис Шурман
ЛНЗ 15:00 "Ингулец"
Первый матч – 1:1
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция YouTube-канал ПФЛ
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