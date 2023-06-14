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Ворскла выйдет из отпуска 26 июня
Команда соберется в Полтаве
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал, когда команда планирует собраться после отпуска.
"26-го июня хотим собраться в Полтаве. Первые, "втягивающие", рабочие дни проведем дома, а затем, в зависимости от еврокубкового жребия, сориентируемся, где оптимально устроить учебно-тренировочные сборы", - приводит слова Скрипника официальный сайт полтавчан.
Напомним, "Ворскла" заняла 5-е место по итогам сезона УПЛ 2022/23, благодаря чему сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Подопечные Скрипника узнают своего соперника 21 июня.
Список потенциальных оппонентов полтавской "Ворсклы" можно посмотреть здесь.
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