Официально: Юрий Вирт покидает Верес

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт покидает клуб. Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения стыкового матча за место в УПЛ против запорожского "Металлурга".

Вирт присоединился к "Вересу" в июне 2019 года. Специалист в первый сезон работы смог поднять команду из Первой лиги в УПЛ. В части сезона-2021/2022, который был досрочно завершен из-за войны, "Верес" шел девятым. В этом сезоне клуб сохранил место в элитном дивизионе через переходные матчи.