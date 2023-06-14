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Официально: Юрий Вирт покидает Верес
"Народный клуб" получит нового тренера
НК "Верес" / Автор невідомий
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт покидает клуб. Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения стыкового матча за место в УПЛ против запорожского "Металлурга".
Вирт присоединился к "Вересу" в июне 2019 года. Специалист в первый сезон работы смог поднять команду из Первой лиги в УПЛ. В части сезона-2021/2022, который был досрочно завершен из-за войны, "Верес" шел девятым. В этом сезоне клуб сохранил место в элитном дивизионе через переходные матчи.
Клуб уже поблагодарил специалиста за работу, однако не объяснил причины прекращения сотрудничества. Следует отметить, что еще до увольнения Вирта
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