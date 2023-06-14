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Официально: Юрий Вирт покидает Верес

Премьер-лига
(1 голосов)

"Народный клуб" получит нового тренера

Официально: Юрий Вирт покидает Верес

НК "Верес" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт покидает клуб. Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения стыкового матча за место в УПЛ против запорожского "Металлурга".

Вирт присоединился к "Вересу" в июне 2019 года. Специалист в первый сезон работы смог поднять команду из Первой лиги в УПЛ. В части сезона-2021/2022, который был досрочно завершен из-за войны, "Верес" шел девятым. В этом сезоне клуб сохранил место в элитном дивизионе через переходные матчи.

Клуб уже поблагодарил специалиста за работу, однако не объяснил причины прекращения сотрудничества. Следует отметить, что еще до увольнения Вирта ходили слухи о назначении на должность главного тренера "народного клуба" Остапа Маркевича и Сергея Лавриненко.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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