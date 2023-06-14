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Вирт: Президент Вереса сказал, что весь футбольный клуб против меня

Премьер-лига
(2 голосов)

У "народного клуба" будет новый тренер

Вирт: Президент Вереса сказал, что весь футбольный клуб против меня

фото: НК Верес / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, почему покидает ровенский клуб. Специалист намекнул, что некоторые персоны в клубе выступали против его работы.

"Мы сделали то, что должны были сделать. Мы должны были это сделать раньше. Но судьба дала такое испытание, и мы вышли из той ситуации, в которую попали. Я обнял сейчас всех футболистов.

Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом [Иваном Надеиным]. Буду открытым. Неделю назад. Он сказал, что весь футбольный клуб против меня. Поэтому я не имею права оставаться здесь и ухожу из команды.

Трудно говорить сейчас. И футболисты, и болельщики, и знаю даже, что в клубе меня поддерживали. Но есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали по сей день. Я этого не мог понять, потому что прошел очень трудный путь. Четыре года прошло с того дня, как пришел в эту команду. Не прощаюсь с ней, а просто говорю "До свидания".

Хочу поблагодарить футболистов. Я им сказал, что могу уйти, а "Верес" должен играть в УПЛ. Я дал слово президенту клуба, что я оставлю команду в УПЛ, и потом мы разойдемся", - подытожил Вирт.

Напомним, что ранее в клубе был конфликт между Юрием Виртом и вице-президентом "Вереса" Вячеславом Шевчуком.

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Официально: Юрий Вирт покидает Верес
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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Иван Надеин
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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
14.06.2023 в 16:27
Якшо прийде Остап, то всім покаже, який крутий тренер був Вірт))
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