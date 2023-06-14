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Луческу - о своем будущем: Увидим в ближайшие дни

Премьер-лига
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Но в Аль-Насре тренера точно не будет

Луческу - о своем будущем: Увидим в ближайшие дни

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих планах на будущее:

"Люди забывают, в каких условиях мы играем. Матчи перерываются, трибуны пустые. Но футбол должен продолжаться, это часть жизни.

"Аль-Наср"? Я не отказывался от предложения, это неправда. Я просто не получал никаких официальных предложений. Но если бы и получил – то отклонил бы. Пять лет назад "Аль-Наср" действительно мною интересовался. Этот чемпионат – это прежде всего имидж, и он стал сильным.

Возможность работы с Криштиану Роналду? А вы уверены, что он останется? Ему нужны успехи. Если команда не побеждает, он этого терпеть не может.

Мое будущее? Увидим в ближайшие дни. У меня еще действует контракт с "Динамо", но это непросто. Уверяю вас, чтобы выдерживать такой стресс, нужно любить футбол", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Аль-Наср
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Источник:
Tuttomercatoweb

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