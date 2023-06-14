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Луческу - о своем будущем: Увидим в ближайшие дни
Но в Аль-Насре тренера точно не будет
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "
"Люди забывают, в каких условиях мы играем. Матчи перерываются, трибуны пустые. Но футбол должен продолжаться, это часть жизни.
"Аль-Наср"? Я не отказывался от предложения, это неправда. Я просто не получал никаких официальных предложений. Но если бы и получил – то отклонил бы. Пять лет назад "Аль-Наср" действительно мною интересовался. Этот чемпионат – это прежде всего имидж, и он стал сильным.
Возможность работы с Криштиану Роналду? А вы уверены, что он останется? Ему нужны успехи. Если команда не побеждает, он этого терпеть не может.
Мое будущее? Увидим в ближайшие дни. У меня еще действует контракт с "Динамо", но это непросто. Уверяю вас, чтобы выдерживать такой стресс, нужно любить футбол", - сказал Луческу.
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