Впервые в истории Черкасская область будет представлена в УПЛ

В среду, 14 июня, состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24.

В одном из поединков право играть в элите завоевал черкасский "ЛНЗ", который по сумме двух матчей в тяжелой борьбе выбил "Ингулец" (1:1; 2:1) .

Таким образом, это исторический момент не только для клуба, который впервые в своей истории пробился в элиту, но и для всей Черкасской области, представители которой ранее ни разу не были представлены на элитарном уровне украинского футбола

Отдельно отметим, что в Украине осталась только одна область, которая никогда не имела представительства в Высшей лиге/УПЛ – Херсонская.