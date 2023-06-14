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Впервые в истории Черкасская область будет представлена в УПЛ
ЛНЗ пробился в элиту
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В среду, 14 июня, состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24.
В одном из поединков право играть в элите завоевал черкасский "ЛНЗ", который по сумме двух матчей в тяжелой борьбе
Таким образом, это исторический момент не только для клуба, который впервые в своей истории пробился в элиту, но и для всей Черкасской области, представители которой ранее ни разу не были представлены на элитарном уровне украинского футбола
Отдельно отметим, что в Украине осталась только одна область, которая никогда не имела представительства в Высшей лиге/УПЛ – Херсонская.
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