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Впервые в истории Черкасская область будет представлена в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

ЛНЗ пробился в элиту

Впервые в истории Черкасская область будет представлена в УПЛ

instagram.com/fclnz

Новина українською

В среду, 14 июня, состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24.

В одном из поединков право играть в элите завоевал черкасский "ЛНЗ", который по сумме двух матчей в тяжелой борьбе выбил "Ингулец" (1:1; 2:1).

Таким образом, это исторический момент не только для клуба, который впервые в своей истории пробился в элиту, но и для всей Черкасской области, представители которой ранее ни разу не были представлены на элитарном уровне украинского футбола

Отдельно отметим, что в Украине осталась только одна область, которая никогда не имела представительства в Высшей лиге/УПЛ – Херсонская.

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Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24
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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
14.06.2023 в 18:35
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RicoRico (Кривой Рог)
14.06.2023 в 17:57
Сумська область теж не грала в вищій лізі.
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Кот-Философ (Черкаси)
14.06.2023 в 18:40
а Охтирка?
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