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Шахтер стал самой дисциплинированной командой прошедшего сезона УПЛ

Премьер-лига
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Самой грубой командой стал Рух

Шахтер стал самой дисциплинированной командой прошедшего сезона УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Шахтер" в четвертый раз подряд и пятый раз в истории ста самой корректной командой чемпионата Украины.

Подопечные Игора Йовичевича, заработав 4 красные и 47, меньше, чем кто-либо, желтых карточек, набрали 59 штрафных баллов. Вслед за "горняками" расположились "Заря" – 62 очка (3к + 53ж) и "Александрия" – 63 (1к + 60ж). Всего одно удаление, как и у александрийцев, было у "Миная".

Замкнул же дисциплинарный рейтинг "Рух". Получив 83 желтых карточек и 8 красных, желто-черные набрали 107 очков штрафа. По 100 баллов оказалось в пассиве "Металлиста", который, как и "Рух", имел 8 удалений, "Ворсклы" и "Колоса", чьи игроки заработали наибольшее количество предупреждений – 91.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Колос (Ковалевка) ФК Минай Металлист (Харьков)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
14.06.2023 в 19:22
Потрібно додати, що це "на думку СУДДІВ"
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