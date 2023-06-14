Шахтер стал самой дисциплинированной командой прошедшего сезона УПЛ

" Шахтер " в четвертый раз подряд и пятый раз в истории ста самой корректной командой чемпионата Украины.

Подопечные Игора Йовичевича, заработав 4 красные и 47, меньше, чем кто-либо, желтых карточек, набрали 59 штрафных баллов. Вслед за "горняками" расположились "Заря" – 62 очка (3к + 53ж) и "Александрия" – 63 (1к + 60ж). Всего одно удаление, как и у александрийцев, было у "Миная".

Замкнул же дисциплинарный рейтинг "Рух". Получив 83 желтых карточек и 8 красных, желто-черные набрали 107 очков штрафа. По 100 баллов оказалось в пассиве "Металлиста", который, как и "Рух", имел 8 удалений, "Ворсклы" и "Колоса", чьи игроки заработали наибольшее количество предупреждений – 91.