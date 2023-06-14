Цыганык: Луческу никуда не уходит, Суркис согласен с его решением

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу не собирается покидать киевский клуб. В этом уверен журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Никуда Луческу не уходит. Ни в "Фенербахче", ни в "Аль-Айн", ни в "Аль-Ахли", ни в другие клубы. Он не хочет уходить. Он хочет остаться в "Динамо" и отработать еще сезон. Это его главное желание.

Это було озвучено на встрече Луческу с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Они обговорили планы на следующий сезон. Есть задание для команды – попасть в Лигу чемпионов.

Мирча Луческу настроен на работу и подтвердил, что готов продолжать тренировать "Динамо". Игорь Суркис с этим решением согласился", - заявил Цыганык.