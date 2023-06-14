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Цыганык: Луческу никуда не уходит, Суркис согласен с его решением

Премьер-лига
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Журналист уверен, что тренер остается

Цыганык: Луческу никуда не уходит, Суркис согласен с его решением

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не собирается покидать киевский клуб. В этом уверен журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Никуда Луческу не уходит. Ни в "Фенербахче", ни в "Аль-Айн", ни в "Аль-Ахли", ни в другие клубы. Он не хочет уходить. Он хочет остаться в "Динамо" и отработать еще сезон. Это его главное желание.

Это було озвучено на встрече Луческу с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Они обговорили планы на следующий сезон. Есть задание для команды – попасть в Лигу чемпионов.

Мирча Луческу настроен на работу и подтвердил, что готов продолжать тренировать "Динамо". Игорь Суркис с этим решением согласился", - заявил Цыганык.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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