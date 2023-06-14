Юрий Вернидуб: О тяжелом сезоне, мыслях об отставке, кадровых изменениях и экстремальном отдыхе

Главный тренер криворожскго "Кривбасса" дал интервью корреспонденту UA-Футбол, поделившись мнением о выступлении в сезоне-2022/23.

- Если бы перед началом чемпионата вам сказали, что на финише "Кривбасс" будет сохранять шансы на еврокубковое место, а в итоге займет 7-ю строчку – как бы отреагировали?

- Ответил бы, что мы в любом случае будем бороться – как, собственно, с самого начала и говорил. Хотя история нашего выступления была тяжелой. Но я доволен, что мы до последнего тура сражались за пятое место, которое давало право на получение путевки в Лигу конференций. Интрига была – и тот факт, что "Кривбасс" ее обеспечил, мне как тренеру, очень приятно осознавать.

– В течение первых десяти матчей чемпионата "Кривбасс" крайне редко набирал очки, располагаясь в нижней части таблицы. Что позволило команде в дальнейшем изменить ситуацию к лучшему и пойти на зимний перерыв в середняках?

– В прошлом году мы взяли футболистов, на которых рассчитывали. Однако некоторые из них себя проявили не лучшим образом, поэтому не было команды как таковой. В течение первых десяти туров мы ее только строили. Через боль, через проигрыши. Однако, несмотря на это, мы верили в то, что все будет нормально, и я вместе со своим тренерским штабом не отходили от своей программы и продолжали работать дальше. Следует поблагодарить президента клуба, который все это терпел. Прошло немного времени – и мы выбрались из опасной зоны, переместившись в середину таблицы. Оказавшись на восьмом месте, ниже его во втором круге "Кривбасс" не опускался. Это меня, как тренера, больше всего утешает.

– Большая часть первого круга стала для вас настоящим испытанием на прочность и стойкость. Мысли об отставке в то время не посещали?

– Да, они были. Хотел уйти после выездного матча с "Александрией" (он состоялся в рамках 8-го тура УПЛ и завершился поражением "Кривбасса" 0:2 – прим. В.К.). Видел, что мы хоть и работаем, но ничего не выходит. Я просто не мог понять: почему? Спасибо руководству клуба, которое меня поддержало – и мы потихоньку достигли того, чего хотели. И кто бы что ни говорил, а "Кривбасс" никогда не играл на отбой, не играл в позиционной обороне. Мы всегда стремились атаковать и забивать, и в этом компоненте многое зависит от состава. Я доволен, что в клубе мне доверяли, и я продолжил свою работу. В последних пяти турах осенней части сезона нам удалось набрать 12 очков и уйти на зимний перерыв на восьмой строчке.

– Вы сказали о поддержке со стороны президента клуба. А поддержку со стороны игроков ощущали?

- Сто процентов! Они всегда говорили: "Юрий Николаевич, не переживайте, мы исправим ситуацию". Я их тоже понимаю: им хочется, чтобы было как можно лучше, но не всегда бывает именно так. Слишком много ошибок было в первом круге. Однако во втором команда стала похожа на такую, которую мне, как тренеру, хочется видеть. Если же этим летом мы ее усилим, то действительно можно будет бороться за место в первой пятерке.

– Вторая половина чемпионата сложилась для "Кривбасса" гораздо эффективнее. Залог успеха следует искать в зимней подготовке?

– Я бы так не сказал. Мы ведь и прошлым летом неплохо поработали. Тогда особого кадрового выбора у нас не было, поэтому приходилось брать тех, кто был. Те ребята, которые тогда пришли, чем могли – тем и помогли, за что я им очень благодарен. Игра несколько изменилась, когда осенью в "Кривбасс" пришли Рифет Капич и Иван Дибанго. Во время подготовки ко второму кругу на сборах мы немного больше поработали плюс пригласили новичков. Взяли не так много игроков, однако отмечу трех из них – Максима Лунева, Даниила Бескоровайного и Даниэля Сосу. Все они нам очень помогли. Игра снова немного изменилась, и нам многое удалось. Ведь многое зависит от исполнительского мастерства футболистов. Хотя очень разочарован потерянными очками в весенних матчах, в которых не должны были этого делать. Если бы мы их не потеряли, то уверен, что пятую строчку могли занять.

– Какие игры имеете в виду?

- Поединки со "Львовом", в котором сыграли 2:2, проигрыши "Минаю" и "Черноморцу" – 0:1 и 2:3. В третьем из них мы уступили дома совершенно не по игре. По ходу встречи проигрывали 0:1, затем вели в счете 2:1, однако после этого ребята не удержали победу. Но это уже история...

- Весной на последнем рубеже "Кривбасса" отлично проявил себя Андрей Клищук, который был признан самым надежным вратарем УПЛ в прошлом сезоне...

– Он очень неплохо проявил себя в нашем клубе. В первом круге подавляющее большинство матчей отыграл Богдан Сарнавский, а весной появился Клищук – и выглядел достаточно надежно.

– У кого из футболистов завершились контракты с "Кривбассом"?

- У упомянутого уже Сарнавского, Евгения Банады и Евгения Опанасенко. Я желаю каждому из них всего наилучшего в дальнейшем развитии, в карьере. Сарнавский сам не захотел продлевать контракт и теперь ищет новый клуб. Что касается двух других, то ребята не побоялись в период войны приехать в Кривой Рог и помочь строить новый "Кривбасс". Они настоящие профессионалы и заслуживают большего. Уверен, что в любой команде оба смогут пригодиться.

- В скольких матчах чемпионата очки были потеряны из-за низкой квалификации или предвзятости судей – не подсчитывали?

– Даже и не хочу считать! То, что с нами иногда делали арбитры, неприятно поразило. Меня даже дважды удаляли. Впрочем, все на их совести. Признаюсь: еще недавно я надеялся и мечтал, что наши судьи немного изменились и стали профессионально относиться к своим обязанностям. Однако то, что я увидел, заставило изрядно разочароваться. Но как бы то ни было, а "Кривбасс" выстоял. Хочу выразить надежду, что начиная с сезона-2023/24 уровень судейства в Украине станет гораздо выше.

– Иностранные футболисты ваши надежды оправдывают?

- Думаю, что да. Тот же Капич, на мой взгляд, лучший в нашей команде в центре поля. Игрок, играющий опорного, "восьмерку", забил шесть мячей и сделал ряд голевых передач – дорогого стоит. Продуктивно действовал и тот же Соса, сыгравший за "Кривбасс" лишь шесть матчей, в которых отличился голом и результативной передачей. А что касается Дибанги, то у этого футболиста большое будущее. Убежден, что после очередного чемпионата он не задержится в "Кривбассе", а будет играть в каком-то из клубов Европы.

- Какова судьба вернувшегося из аренды Алексея Хобленко?

- Он профессионал и мы профессиональный клуб, поэтому в этом вопросе разберемся. Пока ничего не могу сказать. Алексей зимой сам изъявил желание пойти во львовские "Карпаты" – и я не отказал. А теперь посмотрим - все будет видно в тренировочном процессе. Но как бы то ни было, а мы все равно ищем второго нападающего, несколько иного игрового направления.

- Кого из новых футболистов пытаетесь привлечь в "Кривбасс"?

- Есть много кандидатов, однако пока нет смысла об этом говорить. Я привык о новичках говорить только тогда, когда их статус вступит в официальную силу. Однако пока до подписания контракта с "Кривбассом" дело не дошло.

– Как запланирована предсезонная работа нынешним летом и с кем будут спарринги?

- Первый сбор будет с 20 июня по 1 июля в Кривом Роге. В этот период должны сыграть контрольный матч с кременчугским "Кремнем". Он состоится 28 июня. После нескольких дней отдыха "Кривбасс" отправится в Закарпатье, где будет проходить второй сбор. В его рамках 8 июля планируем сыграть с командой Мирона Маркевича – "Карпатами", на 12-е число спарринг-партнера еще подыскиваем, 16-го сыграем с "Минаем", а 18-го – с "Днепром-1".

– Как проводите отпуск?

– Мой отпуск проходит в режиме "экстрим" (улыбается). Я это люблю. Если бы не война, то, видимо, проводил бы его иначе. Несколько дней назад вместе с женой выехали в Киевскую область, где живем почти в спартанских условиях. Решили проверить себя, сможем ли к ним приспособиться. Продукты с собой хоть и взяли, но не так много. Впрочем, уверен, что с моей Лесей сможем нормально отдохнуть в самых экстремальных условиях. Она у меня из того же теста, что и я. Так что не вижу в этом никаких проблем.