Николини: У меня не было официальных телефонных переговоров по Судакову и Трубину

Ассистент Дарио Срны в " Шахтере " Карло Николини рассказал о принципах работы на трансферном рынке, которых в ближайшее время собирается придерживаться донецкий клуб.

"У меня не было официальных телефонных переговоров по Судакову и Трубину - я читаю новости в СМИ так же, как и вы. Поэтому я не могу подтвердить правдивость этих слухов, но я понимаю, что когда дело доходит до трансферного рынка топ-уровня, в игру вступают серьезные клубы.

Дело не в том, что "Шахтер" хочет продать Судакова, для него и других перспективных игроков, которые растут здесь, нет этой потребности или задачи. Намерение состоит в том, чтобы построить действительно сильную команду, чтобы продолжать побеждать в Европе. Тогда станет ясно, что никто не подлежит продаже. И нам не нужно демонстрировать наших звездных футболистов, чтобы продать их тому, кто больше заплатит", - заявил Николини.