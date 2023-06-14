  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Николини: У меня не было официальных телефонных переговоров по Судакову и Трубину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николини: У меня не было официальных телефонных переговоров по Судакову и Трубину

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Трансферная стратегия клуба остаётся прежней

Николини: У меня не было официальных телефонных переговоров по Судакову и Трубину

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Ассистент Дарио Срны в "Шахтере" Карло Николини рассказал о принципах работы на трансферном рынке, которых в ближайшее время собирается придерживаться донецкий клуб.

"У меня не было официальных телефонных переговоров по Судакову и Трубину - я читаю новости в СМИ так же, как и вы. Поэтому я не могу подтвердить правдивость этих слухов, но я понимаю, что когда дело доходит до трансферного рынка топ-уровня, в игру вступают серьезные клубы.

Дело не в том, что "Шахтер" хочет продать Судакова, для него и других перспективных игроков, которые растут здесь, нет этой потребности или задачи. Намерение состоит в том, чтобы построить действительно сильную команду, чтобы продолжать побеждать в Европе. Тогда станет ясно, что никто не подлежит продаже. И нам не нужно демонстрировать наших звездных футболистов, чтобы продать их тому, кто больше заплатит", - заявил Николини.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 добыл больше всех волевых побед в минувшем сезоне УПЛ
yellow-arrow
Бывшая команда Луческу. Известен первый спарринг-партнер Динамо на летних сборах
yellow-arrow
Жена Вирта о Вересе: На работу берут то б@@@й гендиректором, то амбассадоров, то блогера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportitalia

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде