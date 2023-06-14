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Николини: У меня не было официальных телефонных переговоров по Судакову и Трубину
Трансферная стратегия клуба остаётся прежней
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Ассистент Дарио Срны в "
"У меня не было официальных телефонных переговоров по Судакову и Трубину - я читаю новости в СМИ так же, как и вы. Поэтому я не могу подтвердить правдивость этих слухов, но я понимаю, что когда дело доходит до трансферного рынка топ-уровня, в игру вступают серьезные клубы.
Дело не в том, что "Шахтер" хочет продать Судакова, для него и других перспективных игроков, которые растут здесь, нет этой потребности или задачи. Намерение состоит в том, чтобы построить действительно сильную команду, чтобы продолжать побеждать в Европе. Тогда станет ясно, что никто не подлежит продаже. И нам не нужно демонстрировать наших звездных футболистов, чтобы продать их тому, кто больше заплатит", - заявил Николини.
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