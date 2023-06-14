Вирт: Нужно было усиление. Но есть деньги – есть футболисты, нет денег – нет футболистов

Уже бывший тренер " Вереса " Юрий Вирт рассказал, почему команда провалила сезон, спасшись от вылета из УПЛ лишь в переходных матчах.

"Сейчас понимаю, что зимой нам требовалось усиление. Но есть деньги – есть футболисты. Нет денег – нет футболистов. Нам не хватало кадрового резерва. Когда четыре футболиста весной получили травмы, плюс были дисквалификации - у нас начались трудности.

Плюс – невезение. Я такого не помню в карьере. Столько незабитых пенальти, пропущенных после рикошетов мячей, голы в конце матчей – это все привело к такому результату", – сказал Вирт.