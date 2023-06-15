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СМИ: Верес близок к назначению Лавриненко главным тренером

Премьер-лига
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Стороны обсуждают детали контракта

СМИ: Верес близок к назначению Лавриненко главным тренером

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Ровненский "Верес" определился с основной кандидатурой на пост главного тренера команды после ухода Юрия Вирта.

Как сообщает "ТаТоТаке", им является Сергей Лавриненко.

На данный момент контракт не подписан, стороны согласовывают детали. У Лавриненко была четкая позиция, что он не будет ничего подписывать, пока клуб не примет окончательного решения по Юрию Вирту.

Напомним, что Вирт помог "Вересу" остаться в УПЛ, выиграв противостояние с запорожским "Металлургом" (0:1 в гостях, 6:1 дома). После завершения ответного матча тренер объявил, что покидает клуб из Ровно.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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