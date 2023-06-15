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СМИ: Верес близок к назначению Лавриненко главным тренером
Стороны обсуждают детали контракта
Фото: ФК Інгулець
Ровненский "
Как сообщает "ТаТоТаке", им является Сергей Лавриненко.
На данный момент контракт не подписан, стороны согласовывают детали. У Лавриненко была четкая позиция, что он не будет ничего подписывать, пока клуб не примет окончательного решения по Юрию Вирту.
Напомним, что Вирт помог "Вересу" остаться в УПЛ, выиграв противостояние с запорожским "Металлургом" (0:1 в гостях, 6:1 дома). После завершения ответного матча тренер объявил, что покидает клуб из Ровно.
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