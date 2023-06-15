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Сегодня Лавриненко официально примет Верес, - СМИ

Премьер-лига
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Клуб определился с новым главным тренером

Сегодня Лавриненко официально примет Верес, - СМИ

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

После ухода Юрия Вирта с поста главного тренера "Вереса" клуб довольно быстро нашел ему замену.

Новым наставником, скорее всего, станет Сергей Лавриненко.

Как сообщает Sport ua, официально о подписании контракта клуб объявит сегодня, 15 июня.

Напомним, что свое тренерское имя Лавриненко заработал в "Ингульце", с которым он проработал с 2016 по 2022 год и вывел команду в УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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Источник:
sport.ua

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