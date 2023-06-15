Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Лавриненко официально примет Верес, - СМИ
Клуб определился с новым главным тренером
Фото: ФК Ингулец
После ухода Юрия Вирта с поста главного тренера "
Новым наставником, скорее всего, станет Сергей Лавриненко.
Как сообщает Sport ua, официально о подписании контракта клуб объявит сегодня, 15 июня.
Напомним, что свое тренерское имя Лавриненко заработал в "Ингульце", с которым он проработал с 2016 по 2022 год и вывел команду в УПЛ.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport.ua
Популярное сейчас
- Вирт: Нужно было усиление. Но есть деньги – есть футболисты, нет денег – нет футболистов
- Нидерланды - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Зинченко - россиянам: Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это в прошлом
- Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 16:58 Украинские Верес отказался от кандидатуры Остапа Маркевича на должность нового тренера
- 11:08 Украинские Итоги сезона УПЛ. Нижняя часть таблицы. Крутой Григорчук, Шаран удивил, Ковалец не спас
- 11:19 Украинские Возвращение Сергея Ковальца, туманные перспективы Черноморца. Как зимовали аутсайдеры УПЛ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн