Сегодня Лавриненко официально примет Верес, - СМИ

После ухода Юрия Вирта с поста главного тренера " Вереса " клуб довольно быстро нашел ему замену.

Новым наставником, скорее всего, станет Сергей Лавриненко.

Как сообщает Sport ua, официально о подписании контракта клуб объявит сегодня, 15 июня.

Напомним, что свое тренерское имя Лавриненко заработал в "Ингульце", с которым он проработал с 2016 по 2022 год и вывел команду в УПЛ.