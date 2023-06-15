"Результаты сезона неудовлетворительны". Президент Вереса – об отставке Вирта

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал прекращение сотрудничества с главным тренером команды Юрием Виртом.

"Так исторически сложилось, что объявление о назначении Юрия Вирта состоялось также 14-го июня. Четыре года назад, в 2019-м. Такое совпадение. Четыре года спустя - мы прощаемся.

Результаты сезона, на мой взгляд, неудовлетворительны. По этому поводу выскажется еще наблюдательный совет. Мы не выполнили поставленные задачи. К сожалению, главный тренер в первую очередь несет ответственность за результат. Какие бы эмоции сейчас нас не переполняли - это сложный процесс и сложные решения. Надо все же сделать паузу. Но мы точно не говорим прощай. Мы говорим - до свидания.

И болельщики поддерживали тренера, и игроки. Когда ты такой победой прощаешься с командой, оставляешь ее в УПЛ - это большой бонус тренеру. Надеюсь, когда-то, через определенное время Юрий Вирт снова может возглавить "Верес". Сейчас есть кандидат на пост главного тренера. Пока не буду его называть. Он приедет, озвучит свою программу. Это будет трехлетний контракт. Есть четкие обязательства тренера, четкие обязательства клуба. Бесспорно, нам надо усиливаться. Чтобы 29-го июля мы на поле увидели ярко другой "Верес", - сказал Иван Надеин.

По последним данным СМИ, новым наставником "Вереса" станет Сергей Лавриненко. Официально о назначении тренера клуб должен представить сегодня, 15 июня.