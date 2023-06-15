Официально: Сергей Лавриненко – новый главный тренер Вереса

Сергей Лавриненко становится новым главным тренером ровенского "Вереса". Наблюдательный совет клуба поручил гендиректору "красно-черных" подписать контракт с Лавриненко.

Контракт со специалистом будет подписан на три года. Ассистенты Лавриненко станут известны позже.

48-летний Сергей Лавриненко уже имеет опыт работы тренером на уровне УПЛ. Ранее он уже работал в кропивницкой "Зирке" и петровском "Ингульце". Для наставника это будет первый опыт тренерской работы вне Кировоградской области.