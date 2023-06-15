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Официально: Сергей Лавриненко – новый главный тренер Вереса
Новая эра в истории ровенского клуба
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сергей Лавриненко становится новым главным тренером ровенского "Вереса". Наблюдательный совет клуба поручил гендиректору "красно-черных" подписать контракт с Лавриненко.
Контракт со специалистом будет подписан на три года. Ассистенты Лавриненко станут известны позже.
48-летний Сергей Лавриненко уже имеет опыт работы тренером на уровне УПЛ. Ранее он уже работал в кропивницкой "Зирке" и петровском "Ингульце". Для наставника это будет первый опыт тренерской работы вне Кировоградской области.
Прошлый сезон "Верес" завершил в зоне переходных матчей и сохранил место в Премьер-лиге в двухматчевом противостоянии с запорожским "Металлургом". Последние четыре года
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