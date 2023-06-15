Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко: Верес нуждался в усилении, по новичкам уже ведем переговоры
Новый главный тренер сразу же включился в работу
Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий
"Хочу поблагодарить "Верес" за приглашение. И хотел бы поблагодарить тренерский штаб Юрия Вирта. Юрий поднял достаточно высокую планку в своей работе, и я надеюсь, что он останется в сердцах болельщиков "Вереса". Я готов к этому вызову и понимаю, насколько сложная задача. Думаю, смогу сделать "Верес" сильнее.
Что касается команды, то мы видим, что "Верес" нуждался в усилении. Костяк есть, я многих игроков знаю. По новичкам уже ведем переговоры, фамилии пока не назовем. Мы знаем, что за каждого игрока нужно бороться. Да, мы рассматриваем небольшое количество игроков, которые могли бы нас усилить. В том числе из "Ингульца". Это возможно, но не факт, что случится".
Сложный процесс, работа продолжается. Но есть понимание того, кого нужно пригласить к нам. Надеюсь, будет добротная и сильная команда, которая будет решать большие задачи. Задачу нам поставит руководство клуба", – сказал Лавриненко.
Популярное сейчас
- "Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры
- Два игрока сборной Украины не помогут сине-желтым в июньских матчах
- Ночная атака россиян по Украине: есть прилет ракет, шахеды все уничтожены
- УПЛ плей-офф. ЛНЗ - Ингулец 2:1. Расширение географии
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО