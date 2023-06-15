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Верес отчитался о рекордных доходах за год, но все равно с дефицитом

Премьер-лига
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Ровненский клуб провел заседание набсовета

Верес отчитался о рекордных доходах за год, но все равно с дефицитом

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровненский "Верес" провел заседание Наблюдательного совета, где объявил о том, что доход клуба на 2023 год составляет 94 миллиона гривен. Из них 41,2 миллиона гривен удалось заработать на рекламе и спонсорских контрактах.

Это один из рекордных показателей в УПЛ. Коммерческая деятельность принесла еще 10 миллионов гривен.

При этом общие расходы составляют 115,6 миллиона гривен, поэтому существует дефицит в размере 21,5 миллиона гривен. Клуб сообщил, что дефицит будет покрываться кредитными задолженностями и финансовой помощью.

"К сожалению, на сегодня клуб прибыль не приносит и не окупается, но мы стремимся к этому. Есть задача выйти на самоокупаемость в 2025 году, и мы к этой задаче идем.

Хорошо бы иметь ТВ-пул, болельщиков на трибунах", —заявил президент клуба Иван Надеин.

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