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Верес отчитался о рекордных доходах за год, но все равно с дефицитом
Ровненский клуб провел заседание набсовета
Фото: НК Верес
Ровненский "
Это один из рекордных показателей в УПЛ. Коммерческая деятельность принесла еще 10 миллионов гривен.
При этом общие расходы составляют 115,6 миллиона гривен, поэтому существует дефицит в размере 21,5 миллиона гривен. Клуб сообщил, что дефицит будет покрываться кредитными задолженностями и финансовой помощью.
"К сожалению, на сегодня клуб прибыль не приносит и не окупается, но мы стремимся к этому. Есть задача выйти на самоокупаемость в 2025 году, и мы к этой задаче идем.
Хорошо бы иметь ТВ-пул, болельщиков на трибунах", —заявил президент клуба Иван Надеин.
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