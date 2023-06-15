Вершины лондонского дна. Акценты зрителя на плей-офф за право играть в УПЛ

Сразу о заголовке. Автор не ставил целью издевку и уничижение слабых мира сего. Просто вспомнилась фраза из фильма времен юности: "Вы, как человек, достигший вершин лондонского дна…" Сама по себе, она вызывает улыбку. Но вполне укладывается в схему переходных игр.

Ведь если представить себе нашу "вышку" в виде сосуда, то нижние места, которых так стремилось избежать большинство команд в течение сезона, и есть то самое пресловутое дно. И победители плей-офф именно что достигли его вершин. А карты легли так (в скобках результаты первых матчей):

Верес – Металлург 6:1 (0:1)

ЛНЗ – Ингулец 2:1 (1:1)

Удовлетворение от игры нейтральный зритель мог получить лишь в одном случае из этих четырех. Но завершилась она с неприличным счетом. Вместе с тем, я бы не забраковал ни один из оставшихся поединков – по стандартам УПЛ это были нормальные средние матчи.

За исключением смертной скуки после перерыва во Львове, где хозяевами поля были запорожцы. В Петрово же откровенно подгуляли последние полтайма. Подчеркну: в обеих парах это были первые встречи, где соперники больше приглядывались друг к другу.

С интригой было хуже у первого дуэта. Во Львове Гайдучик мог сравнять счет лишь на 40-й минуте, после этого поводов для сомнений в успехе "Металлурга" не возникало. А в Ровно "Верес" фактически добился своего за пять минут в середине первого тайма, когда довел счет до крупного. А еще семь минут спустя гости остались в меньшинстве, и команду Вирта уже можно было поздравлять с продлением прописки в УПЛ.

В Петрово "Ингулец" мог вырвать победу исключительно на 66-й минуте, когда свой шанс упустил Ситало. В Черкассах же спасти селян от поражения мог разве что Запорожец на 80-й минуте, но Самойленко с его ударом справился. Дальше историческому шествию ЛНЗ в "вышку" уже фактически ничто не мешало.

На мой взгляд, 1:1 идеально отразили игровую картину маслом в Петрово. В Черкассах же ЛНЗ был несколько ближе к победе, поэтому в целом его триумф несправедливым не назовешь.

А вот "Верес" во Львове проиграл нелогично, позволив сопернику реализовать свой единственный полноценный шанс. Тогда как в Ровно он был сильнее "Металлурга" уже без вариантов. И к слову, использовал три четверти своих голевых возможностей – неслыханная роскошь для команды Вирта в этом году.

На всех матчах работал ВАР. Но лишь одесситу Бондаренко в Ровно пришлось прибегать к помощи херсонца Пасхала, причем аж трижды. Не назначенный пенальти в ворота запорожцев на 6-й минуте и удаление Сокола в их составе на 35-й вопросов не вызвали.

Что же касается не засчитанного гола в ворота "Вереса" на 8-й минуте, при 0:0 (на самом деле, реально судьбоносного решения), то он поставил нас в тупик. Коллега Юстас: "Все повторы – в молоко. И вишенка на торте – показ отмены гола. С ракурса, где не видно арбитра и его решение, он перекрыт ПОЛНОСТЬЮ резервным судьей".

Тут вопросы, в первую очередь, к качеству видеотрансляции. Она осуществлялась местными усилиями народного клуба и, в данном случае, критики не выдержала. Так что осадочек остался…

Фортуна расстаралась и внесла посильную лепту в успех обоих победителей. "Верес" открыл счет благодаря автоголу Крапивного на 16-й минуте, и тут ему пошла масть… Я бы отнес на счет везения и ту же отмену гола соперника перед этим. Но должно же было когда-то и им фартануть, в самом деле!

А победным для ЛНЗ в итоге стал самострел Коробенко на 30-й минуте. Так что в обеих парах в ключевые моменты, можно сказать, жар загребался чужими руками.

Наиболее яркой личностью "лондонских" плей-офф стал ровненец Балан, принявший участие в трех голах своей команды. Вторым назвал бы Савина, приложившего ногу к обоим забитым мячам черкащан. В тройку включу также Кучерова из "Вереса".

Все они отличились в ответных играх, а если говорить о первых, то единственной запомнившейся фигурой там видится Клименко из "Ингульца".

Я не скрывал, что моим зрительским фаворитом в этом соревновании был "Верес", подкупивший своей бескопромиссной атакующей игрой в большинстве весенних поединков. И он не подвел, намного опередив остальных по количеству опасных моментов у ворот. Все остальные были приблизительно на одном среднем уровне.

Поэтому я искренне рад тому, что эта команда не вылетела. Но именно эта – команда Вирта образца весны 2023 года. И стоит ей вернуться к дешевому и сердитому прагматизму при новом коуче, как я не замедлю от нее отвернуться – я ведь не клубный фанат, а благодарный ценитель игры для зрителя. Увы, предпосылки, кажется, имеются…

Также удовлетворен возвращением в Первую лигу "Ингульца". Дело даже не столько в "колхозном" имидже и вульгарной одиозности президента клуба. Слишком уж серая мышка для "вышки", и даже Ковалец ее подкрасил было лишь на время. Ну а без него – хай щастить… Впрочем, ЛНЗ еще нужно доказать, что он тут не мыло вместо шила.

По факту мы имеем вылет трех слабейших команд УПЛ по итогам чемпионата и приход им на смену трех призеров Первой лиги. А не проще ли было обменять по три напрямую? Как по мне, сама идея переходных плей-офф в наших нынешних условиях выглядит несколько притянутой за уши. Как говорится, не до жиру.

Практика показывает, что среди соискателей "лишнего билетика" нет явно более или менее достойных. Да-да, включая "Металлург", который рассыпался скорее под грузом обстоятельств. Так что же их тасовать? Ради искусственного нагнетания турнирной интриги и дополнительного стимула для "лондонского дна"?

Ну, красиво жить не запретишь…